الحصار الأمريكي الظالم تسبب بالتدهور الاقتصادي للبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، أكد في كلمة له خلال احتفال اقيم اليوم السبت بمناسبة ذكرى ولادة السيدة فاطمة الزهراء (ع) في مجمع المجتبى (ع)، أن 4 أسباب أدَّت إلى هذا التدهور الاقتصادي والمالي والاجتماعي، هي: الحصار الأمريكي الظالم على لبنان، والفساد المستشري في داخل البلد، والسياسات الاقتصادية والمالية على مدى ثلاثين عامًا، وأداء حاكم مصرف لبنان في الموضوع المالي".

ولفت الشيخ قاسم إلى أن "هذه الأسباب المتظافرة مع بعضها بعضاً وأسباباً أخرى أوصلتنا إلى التدهور الجاري"، مضيفا أنه "لا يمكن البدء بأي معالجة إلَّا إذا عالجنا هذه الأسباب وحاولنا أن نواجه هذه التحديات، ومن ضمنها مواجهة الحصار الأمريكي بطرق مختلفة".

وأوضح أننا استطعنا بحمد الله تعالى أن نواجه بالمازوت الإيراني والكهرباء عبر سوريا من الأردن ومصر حصار لبنان، وقد خضعت أمريكا لأنها وجدت أن بدائل معينة يمكن أن نقوم بها، وهي لا تريد أن تعطي هذا الكسب لحزب الله فسارعت وأعطتنا المكسب، وقال: "لقد اثبتت واشنطن للناس أنها هي التي تحاصر وأنها لا تستطيع أن تصمد في حصارها إذا كنا نتصرف بطريقة صحيحة".

وختم الشيخ قاسم قائلا: "يجب أن يكون واضحًا، مهما كذبوا واتهمونا، فإن حزب الله مقاومة شريفة حرَّرت لبنان وهذا مسطَّرٌ في الحاضر والتاريخ ومع الأجيال، وله تجربة سياسية مجبولة بالنزاهة والأخلاق والوفاء والصدق، وقام بخدمات اجتماعية وتكافل اجتماعي، سكَّن الكثير من أوجاع الناس، ولديه التفاف شعبيٌ واسع في لبنان، ولا ينازعه أحد لأنه أقوى حزب سياسي على مستوى الشعبي والتأييد في لبنان، ولن تنفع الأكاذيب والبهتان في تشويه صورته، وأقول لكم: لاقونا في الانتخابات ولتقل الصناديق كلمتها"./انتهى/