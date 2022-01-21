الصين تفرغ 4 ملايين برميل نفط إيراني في احتياطياتها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أفرغت الصين ما يقارب أربعة ملايين برميل من الخام الإيراني في صهاريج الاحتياطيات الحكومية في مدينة تشان جيانغ بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وأضافت الوكالة أن الحمولات قد أفرغت في تشان جيانغ أواخر كانون الأول/ ديسمبر.

وأظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك أن الصين استوردت 260312 طناً (1.9 مليون برميل) من النفط الخام الإيراني في كانون الاول/ديسمبر. ولم تتضح هوية الشركات التي جلبت أحدث شحنة والميناء الذي تم تفريغها فيه.

هذا وأعلنت الصين، يوم أمس الخميس، عن أولى وارداتها من النفط الخام الإيراني خلال عام، رغم العقوبات المستمرة المفروضة من الحكومة الأميركية.

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