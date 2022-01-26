تسجيل 29 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين شخص

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الاربعاء الى 132 الف و303 شخص.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 11 الاف و 851 اصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 6 ملايين و279 الف و410 شخصا.

وأضافت أن الفا و 267 أشخاص من إجمالي المصابين بالفيروس في وضع حرج ويتلقون العلاج في المستشفيات.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و88 الفا و 367 شخصا لغاية الآن.

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