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٢٤‏/٠١‏/٢٠٢٢, ٨:٤٣ ص

إيران تحقق زيادة بـ5 مليارات دولار للصادرات غيرالنفطية

إيران تحقق زيادة بـ5 مليارات دولار للصادرات غيرالنفطية

أعلن رئيس منظمة التنمية التجارية الإيرانية، علي رضا بيمان باك، عن تحقيق الزيادة المستهدفة بواقع 5 مليارات دولار في قطاع الصادرات غير النفطية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس منظمة التنمية التجارية الإيرانية، علي رضا بيمان باك بيّن في تصريح للتلفزيون بأن وزير الصناعة والتجارة والمعادن كان قد أعلن استهداف زيادة تصديرية بواقع 5 مليارات دولار في النصف الثاني من السنة المالية الجارية (فترة 21 سبتمبر/أيلول 2021 – 20 مارس/آذار 2022)، حيث تحققت هذه الزيادة قبل 3 شهور من هذا الموعد.

وتوقع بلوغ الصادرات غير النفطية السنوية مستوى 45 مليار دولار حتى 20 مارس/آذار 2022، مؤكدا بالوقت ذاته أنه من المستهدف إيصالها إلى 50 مليار دولار في السنة المالية القادمة التي تبدأ 21 مارس/آذار القادم.

/انتهى/

رمز الخبر 1921395
https://ar.mehrnews.com/news/1921395/

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