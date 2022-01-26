المفاوضات تسير بشكل جيد/ لم نعقد أي محادثات مباشرة مع الأمريكي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الايراني "عباس زاده مشكيني"، اشار في تصريح له على هامش اجتماع اعضاء اللجنة البرلمانية بوزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان اليوم الاربعاء، الى التوضيحات التي قدمها عبداللهيان للنواب المجتمعين، بأن الفريق الايراني المفاوض لم يعقد أي اجتماع مباشر مع نظيره الاميركي لحد الآن.

واضاف المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الايراني ان الغربيون يحاولون كسب الامتيازات من ايران ويسعون لاثارة الخوف بين شرائح الشعب الا ان مخططهم البالي يؤول الى الفشل كالسابق.

وتابع: من المهم حصول ايران على ضمانات حقيقية وشاملة والتأكيد من الغاء الحظر عن الشعب الايراني، والتوصل الى اتفاق مستديم وشامل.

وأشار مشكيني الى ان ايران تسعى للتوصل الى اتفاق مستديم يرفع قلق الطرف المقابل ويحقق مطالب ايران القانونية في رفع الحظر، في الوقت الذي يسعى فيه الطرف الآخر الى ابرام اتفاق مؤقت لنكثه متى مايشاء.

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