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٢٧‏/٠١‏/٢٠٢٢, ٢:٤٥ م

إصابة جنديين صهاينة على الحدود المصرية

إصابة جنديين صهاينة على الحدود المصرية

صرحت مصادر تابعة للكيان الصهيوني، فجر اليوم الخميس 27/1/2022، أن جنديين "إسرائيليين" أصيبا على الحدود المصرية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المصادر صرّحت بأنه و بسبب خطأ في تحديد الهوية، أصيب جنديان من حرس الحدود بنيران جيش الاحــتلال الإسرائيلي أثناء إحباط محاولة تهريب مخدرات على الحدود المصرية.

فيما قال قائد المنطقة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي أليعازر توليدانو أنه يحقق في حادثة إصابة جنديين من حرس الحدود بنيران قوات الجيش على الحدود المصرية.

ولم تكن هذه هي الحادثة الأولى، ففي وقت سابق قتل في 13 يناير الماضي، ضابطان إسرائيليان على يد جندي من قوات الاحتلال بالقرب من معسكر في غور الأردن بطريق الخطأ وهذا نتيجة الخوف من عمليات المقاومة.

المصدر: فلسطين اليوم

/انتهى/

رمز الخبر 1921481
https://ar.mehrnews.com/news/1921481/

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