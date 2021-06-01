 مقتل 4 عناصر أمن جرّاء هجوب إرهابي في باكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الاناضول أنه تم قتل 4 عناصر من قوات الأمن الباكستاني، و4 إرهابيين، الثلاثاء، جراء اشتباكات مسلحة اندلعت في إقليم بلوشستان غربي البلاد.

وأوضحت وحدة العلاقات العامة للقوات الباكستانية في بيان، أن الاشتباكات وقعت في مدينة كويتا، وأسفرت أيضًا عن إصابة 8 عناصر أمن.

وأضاف البيان أن الاشتباكات اندلعت عقب هجوم شنه الإرهابيون على نقطة لقوات الأمن في المنطقة المذكورة، دون مزيد من التفاصيل.

وحتى لحظة نشر الخبر لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في الولاية الحدودية مع أفغانستان.

وبدأت باكستان تسييج حدودها مع أفغانستان في 2017، لاحتواء حركة المسلحين وكبح التهريب وعبور الحدود بشكل غير قانوني.

وتقول باكستان إنها أكملت حوالي 85 بالمئة من السياج على طول 2611 كيلومترا من الحدود مع أفغانستان، والمعروفة باسم خط دوراند.

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