التاريخ والتجربة اثبتت بأنه لا يمكن الثقة بساسة وحكام اميركا/ تسجيل 30 حالة وفاة بفيروس كورونا

وزير الخارجية الايراني: التاريخ والتجربة اثبتت بأنه لا يمكن الثقة بساسة وحكام اميركا

اشار وزير الخارجية الايراني حسین امیر عبداللهيان الى عدم الثقة بالساسة الاميركيين، مؤكدا بان مصالح ايران يجب ان تتحقق بصورة كاملة في قضية رفع الحظر وان يحدث اتفاق ملموس على ارض الواقع.

في رسالة؛ الرئيس الايراني يُهنّئ المنتخب الوطني لكرة القدم لبلوغه مونديال قطر

هنأ الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي، في رسالة المنتخب الوطني لكرة القدم بالتأهل لكأس العالم 2022، مؤكدا ان الانتصارات التي حققها المنتخب الوطني جلبت الفخر والسعادة للشعب الايراني.

مخاطباً بريطانيا؛ خطيب زاده: عليكم الوفاء بالتزاماتكم بدلاً من اللجوء إلى التهديدات الواهية

صرح المتحدث باسم الخارجية الايرانية "سعيد خطيب زاده" في معرض رده على تصريحات وزيرة الخارجية البريطانية "ليز تيراس" بانه على بريطانيا إنهاء تقاعسها والوفاء بالتزاماتها والتصرف بمسؤولية في عملية الاتفاق النووي، بدلا من اللجوء إلى التهديدات الفارغة.

تخت روانجي: أفانستان تواجه أزمة إنسانية غير مسبوقة/ على المجتمع الدولي التحرك في هذا الجانب

صرّح سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى منظمة الامم المتحدة "مجيد تخت روانجي" أن أفغانستان تواجه أزمة إنسانية غير مسبوقة، مؤكداً أنه ما لم يتم السيطرة على الوضع هناك فقد يؤدي ذلك إلى انهيار اجتماعي واقتصادي في البلاد".

الأدميرال سيّاري: امتلاك قوّة بحرية متفوّقة من أهم متطلبات الاقتدار البحري وتحقيق المصالح

أكد رئيس الاركان والمساعد التنسيقي لقيادة الجيش الايراني الادميرال "حبيب الله سياري" خلال مراسم توديع المجموعة البحرية الثمانين، ان البحر هو مصدر الثروة وأساس المصالح، مشيراً إلى أن امتلاك قوّة بحرية متفوّقة من أهم متطلبات الاقتدار البحري.

في فيينا؛ استمرار المشاورات المكثفة لاستكمال مسودة نص الاتفاق

تتواصل الجولة الثامنة من محادثات فيينا بشأن رفع الحظر اليوم الخميس باجتماع كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري كني ومنسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي "انريكي مورا"، في اطار المشاورات الجارية لاستكمال مسودة نص الاتفاق.

ضمن التصفيات الآسيوية؛ إيران تتأهل للمونديال بفوزها على العراق

ضمنت إيران تأهلها رسميا إلى نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر، بعد فوزها على العراق (1-0)، مساء يوم الخميس في طهران.

الصحة الايرانية: تسجيل 30 حالة وفاة و تعافي اكثر من 6 ملايين و91 الف شخص

أعلنت وزارة الصحة الايرانية عن آخر الإحصائيات الرسمية للإصابات والوفيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، حيث أكدت تسجيل 14285 إصابة جديدة، ووفاة 30 شخصا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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