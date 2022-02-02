وزير الصحة الإيراني يبحث مع السفير السوري سبل التعاون بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، الدكتور بهرام عين اللهي، بحث اليوم الأربعاء، مع سفير سورية في طهران، الدكتور شفيق ديوب، تعزيز التعاون في المجال الصحي والتعليم الطبي وسبل الاستفادة من الإمكانات المتوافرة في هذا القطاع.

وأكد وزير الصحة الإيراني أنه لا توجد حدود لمجالات التعاون بين البلدين وخاصة في المجالات الطبية والعلاجية والتعليمية مقترحاً إنشاء مجموعة عمل بين السفارة السورية وقسم العلاقات الدولية في وزارة الصحة الإيرانية لتحديد مجالات التعاون.

وأعرب وزير الصحة الإيراني عن استعداد بلاده لتقديم المساعدة اللازمة لسورية في مجال البنية التحتية الصحية التي تضررت بسبب الحرب الإرهابية مشيراً إلى أن صناعة الأدوية الإيرانية حققت تقدماً كبيراً وبإمكان الجانب السوري الاستفادة من ذلك.

ومن جانبه أكد السفير ديوب أهمية التعاون بين وزارة الصحة الإيرانية ووزارتي الصحة والتعليم العالي في سورية في المجالات الطبية والتعليمية والدوائية النوعية مشيراً إلى أنه يعود بالفائدة على الجانبين.

وقدم السفير ديوب التهاني للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وحكومة وشعباً بمناسبة حلول (عشرة الفجر) وانتصار الثورة الإسلامية متمنياً لها دوام التقدم والازدهار.

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