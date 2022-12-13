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١٣‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٦:٥٥ م

إيران وسوريا يبحثان سبل تعزيز التعاون في المجال الصحي

إيران وسوريا يبحثان سبل تعزيز التعاون في المجال الصحي

التقى معاون وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القنصلية علي رضا بيكدلي والوفد المرافق، اليوم الثلاثاء، مع وزير الصحة السوري حسن الغباش ، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الصحي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن معاون وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القنصلية، علي رضا بيكدلي، والوفد المرافق، التقى اليوم الثلاثاء، بوزير الصحة السوري، حسن الغباش ، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الصحي، وناقشا المسائل المتعلقة بالأطباء والطلاب السوريين والإيرانيين في البلدين.

وأوضح الوزير الغباش واقع القطاع الصحي ومدى تأثره بسبب الحرب الإرهابية على سورية والحصار اللاإنساني المفروض عليها، لافتاً إلى وجود نقاط مشتركة يمكن الاستفادة منها لتطوير العمل، وبما يخدم المواطنين في كلا البلدين.

وبدوره أشار بيكدلي إلى أهمية تبادل الخبرات الطبية بين البلدين وتعزيز السياحة العلاجية وتوفير الظروف الملائمة لها.

وحضر اللقاء السفير الإيراني بدمشق مهدي سبحاني ومعاون وزير الصحة الدكتور أحمد ضميريه وعدد من المديرين المعنيين.

ويزور معاون وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القنصلية، علي رضا بيكدلي، العاصمة السورية دمشق برفقة وفد رفيع، لبحث تعزيز التعاون الإيراني السوري في كافة المجالات.

/انتهى/

رمز الخبر 1928809

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