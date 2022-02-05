بدء كتابة المصحف بید خطاط إیراني كهدية لمرقد الامام الحسين(ع)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بدأ الخطاط الايراني من محافظة "خوزستان" جنوب غرب إیران "سيد عزيز الله آذرنك" كتابة القرآن الكريم بخط يدّه كهدية للعتبة الحسينية المقدسة، وستنتهي كتابة هذه النسخة من المصحف في غضون عام واحد.



وبالتزامن مع اليوم الأول من شهر رجب وذكرى ولادة الإمام محمد باقر (ع)، التقى مستشار أمين العتبة الحسينية لشؤون القرآن الكريم "الشيخ حسن المنصوري" والمحكم الايراني البارز "مهدي دغاغلة" بالخطاط الايراني للقرآن الكريم في محافظة "خوزستان" الايرانية "سيد عزيز الله آذرنك".



وقد قام "سيد عزيز الله آذرنك" قبل ذلك بكتابة نسخة من المصحف الشريف بخطّ یده وإهداءه إلى العتبة الرضوية المقدسة.



ومن المقرر أن يقوم هذا الخطاط الايراني للقرآن الكريم بكتابة نسخة من المصحف الشريف لجميع الأئمة المعصومين (عليهم السلام).



ويقوم هذا الخطاط القرآني حالياً بكتابة القرآن الكريم بخطّ یده كهدية للإمام الحسين (ع)، وستنتهي كتابة هذا المصحف خلال العام القادم.



وخلال هذا اللقاء، قام الشيخ حسن المنصوري باهداء راية قبة مرقد الإمام الحسين (ع) لهذا الخطاط الايراني للقرآن الكريم.

/انتهی/