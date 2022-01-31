إنطلاق نهائيات المسابقة القرآنیة لمنتسبي القوات المسلحة في إیران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تقام هذه المسابقة في مجمّع "الفدك" الثقافي بالعاصمة الايرانية طهران، ويتنافس في المرحلة النهائية لهذه المسابقة 235 متسابقاً.



وتنعقد هذه المسابقة باستضافة المنظمة العقدية والسياسية التابعة لوزارة الدفاع وإسناد القُوّات المُسلّحة الإيرانية، کما أن الفائزين المتأهلين الى المرحلة النهائية للمسابقة هم من الجيش الايراني، والحرس الثوري، وقوات الشرطة، ووزارة الدفاع، وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية.



وتقام نهائيات هذه المسابقة في فروع قراءة التحقیق، والترتیل، وحفظ کامل المصحف الشریف، وحفظ 20 جزءا، وحفظ 15 جزءا، وحفظ 10 أجزاء، وحفظ 5 أجزاء بالإضافة إلی الأذان وفهم القرآن الکریم وتفسیره.



وتضمّ لجنة التحكيم لهذه المسابقة من کبار المحکمین من إیران بما فيهم "محمد رضا بورزركري"، و"محمد عباسي"، و"عباس امام جمعة"، و"محمد حسين سعيديان"، و"محمد مهدي بحر العلوم"، و"سيد مهدي سيف"، و"علي أكبر بحرالعلوم".



هذا ويذكر أن الفائزین في المسابقة یتم تکریمهم بإهداءهم جوائز قیمة بالإضافة إلی منح شهادات التقدیر لجميع المشاركين في المسابقة.

/انتهی/