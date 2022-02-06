إطلاق دورة "الإقراء" النسویة للقرآن في إیران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه افتتح المجلس الأعلی للقرآن في إیران الخمیس الماضي 3 فبراير الجاري أولی دوراته التي ینظمها تحت عنوان "الإقرأ" لتعلیم القارئات والحافظات الإیرانیات.



وشهد الإفتتاح نائب رئیس المجلس الأعلی للقرآن في إیران "سید علي سرابي"، ومساعد رئیس المجلس في الشؤون التنفذية "محمد تقي میرزاجاني".



وتلی القرآن في حفل الإفتتاح، القارئ الايراني والحافظ للقرآن كاملاً "سید مهدي حسیني" ثم ألقی سرابي کلمة أکد فیها أهمیة ترسیخ ثقافة الإقراء علی المستوی الإجتماعي العام.

وتحدث في هذا الحفل، کل من الأستاذ المقرئ "حمید رضا مستفید" حول تأریخ دورات "الإقراء" القرآنیة في الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، والأستاذ القرآني "مهدی حسني" حول ضرورة إقامة الدورة لفئة النساء.



وتقام هذه الدورة القرآنية المتخصصة الوطنية بمشاركة 16 سيدة قرآنية إیرانیة بالطريقتين الحضورية والالكترونية.

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