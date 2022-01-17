تكريم 114 مدرساً لتحفيظ القرآن في إیران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن عن ذلك، رئيس قسم القرآن والعترة بالادارة العامة للثقافة والارشاد الاسلامي بمحافظة "قم" الايرانية، "سيد مصطفى ميرعرب رضي" قائلاً: يهدف هذا المشروع الذي تنفذه منظمة الأوقاف والشؤون الخيرية الايرانية، إلى الكشف عن 114 مدرساً نشطاً لتحفيظ القرآن الكريم في جميع أنحاء البلاد وتكريمهم.



وأضاف أنه يتم اختيار هولاء المدرسين الناشطين من قبل اللجنة المركزية التي قد تكونت من رئيس مركز الشؤون القرآنية التابع للأوقاف الايرانية ونائبه، ونائب وزارة الثقافة الايرانية في شؤون القرآن والعترة، ورئيس منظمة دارالقرآن الكريم التابعة لمنظمة الدعوة الاسلامية في إیران، وممثل وزارة التربية والتعليم الايرانية، ورئيس إتحاد جمعيات القرآن والعترة في إیران.



وأشار سيد مصطفى مير عرب رضي الى أنه يتم الكشف عن المدرسين النشطين والمؤهلين أولاً على مستوى المحافظات الإيرانية، قائلاً: "من بين الشروط الأساسية التي يجب على مدرسي القرآن استيفاءها ليتم اختيارهم في هذا المشروع هي امتلاك الخبرة التدريسية ما لا يقل عن 5 سنوات في مجال تحفیظ القرآن، وحفظ ما لا يقل عن 10 أجزاء من القرآن، والحصول على شهادة تحفيظ القرآن من قبل منظمة الأوقاف والشؤون الخيرية، ومنظمة دارالقرآن التابعة لمنظمة الدعوة الاسلامية، ووزارة التربية والتعليم الايرانية".

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