أسماء المتأهلین إلی نهائيات المسابقات الدولیة الـ38 للقرآن الكريم في إیران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اعلنت الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة عن أسماء المتأهلین والمتأهلات للمشارکة في المنافسات النهائیة للمسابقة الدولیة الـ38 للقرآن الکریم، والمتأهلین للمشارکة في نهائيات الدورة الخامسة من مسابقة القرآن الدولية لفئتي المکفوفین والمكفوفات، وأسماء المتأهلين الى نهائيات المسابقة الدولية القرآنية السابعة لطلاب وطالبات المدارس.

وفيما يلي أسماء المتأهلین والمتأهلات الى التصفيات النهائية لمسابقات الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة الدولیة الـ 38 للقرآن الکریم:

تلاوة التحقيق للرجال:

ذکریا الزیرك من المغرب

هادي موحد أمین من ایران

اویس احمدیان من أفغانستان

محمد وجاهت رضا من باکستان

الهام محمود الدین من اندونیسیا

بلال عبداله علي من الیمن

یاس فضل جاسم من العراق

ثمرالدین صمداف من طاجیکستان

الترتیل للرجال:



سیدحجت ترحمي من ایران

محمد صادق سهرابیار من افغانستان

حسین ابراهیم امام محمد من مصر

موسی سفاني من الجزائر

مصطفی زاهد من المغرب

حمزه محمد فرج المصراتي من لیبیا

عمر ابو حفص من سوریا

غلام مصطفی اشرفي من أسترالیا

حفظ القرآن كاملاً للرجال:



هيثم صقر أحمد من كينيا

محمدرضا جاهدي نيا من إیران

حمزة فهزي من أمريكا

حسان محمود بكور من سوريا

محمد رفعة البناء من اندونيسيا

حسين جبرئيل عمر من النيجر

امان عادل علي من أوغندا

عبدالخالق من أفغانستان

حفظ القرآن كاملاً لفئة السيدات:

رفدة فريندة من اندونيسيا

زهراء عبدالجبار من العراق

عاشورا أماني من تنزانيا

طاهرة نائبي موحد من ايران

شفاعة ايسفو محمد من النيجر

مريم مختار من نيجيريا

زينب بن يوسف من الجزائر

خديجة كبرى من بنغلاديش

حفظ القرآن كاملاً لفئة طلاب المدارس:

عبدالعزیز بن نورنسران من بروناي

صالح احمد تکریم من بنغلاديش

عبدالله دوکاجي من نیجيریا

ابوبکر شامالا من الکونغو

محمدرضا جعفر بور من ایران

صو ابراهیم من ساحل العاج

التلاوة لفئة طلاب المدارس:

میرعلی یادكاري من ایران

محمدصادق محمدي من افغانستان

ابراهیم منانه من لبنان

دانیال کریم غضبان من العراق

یوسف الاسدي من السويد

علی طاها لطیف من ألمانيا

حفظ القرآن كاملاً لفئة طالبات المدارس:



زهراء خلیلي من إیران

اسی فوناري من اندونيسيا

اسماء صالح من تنزانيا

حمیرا کنش من تركيا

تلاوة التحقيق لفئة طالبات المدارس:



نادي نور فطمیه من اندونيسيا

مریم سبزه زاري من ايران

حسیفه نعمان محمد من سریلانکا

فاطمة سلامي من لبنان

حفظ القرآن كاملاً لفئة المكفوفات:



مریم شفیعي من ايران

فاطمه علي جبر من العراق

غالیة مخنا من الجزائر

فاطمة یونس من لبنان

شیخ نسیمة من الهند

حفظ القرآن كاملاً لفئة المكفوفين:



رامي توماهي الحصیری من سوریا

احمد جارالي عبدالرحمان من العراق

امیدرضا رحیمي من ایران

شرف الدین علمي من الجزائر

محمد عارف مولا من بنغلاديش

واختتمت المرحلة التمهيدية للدورة الـ38 من مسابقات إیران الدولیة للقرآن 15 يناير / كانون الثاني 2022 للميلاد، وذلك بعد تقييم الفيديوهات المسجلة لأداء 190 متسابقاً ومتسابقةً من 69 دولة من مختلف أنحاء العالم.



ومن المقرر أن تقام التصفیات النهائية للمسابقات خلال شهر مارس / أذار المقبل بالتزامن مع ذكرى البعثة النبوية الشريفة، ولم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن بشأن تنظيم نهائيات المسابقات بطريقة حضورية أو الكترونية.

وهذا ويذكر أن التصفيات التمهيدية لهذه الدورة من المسابقات أقيمت في مختلف الفئات بما فيها فئة الرجال في فروع حفظ القرآن كاملاً، وقراءة التحقيق، والترتيل، وفئة السيدات في فرع حفظ القرآن كاملاً، وفئة طلاب المدارس في فرعي قراءة التحقيق وحفظ القرآن كاملاً، وفئة طالبات المدارس في فرعي حفظ القرآن كاملاً وقراءة التحقيق، وفئة المكفوفين والمكفوفات في فرع حفظ القرآن كاملاً.

وتقام هذه المسابقات بتنظيم مركز الشؤون القرآنية التابع لمنظمة الأوقاف والشؤون الخيرية في إیران، وأقيمت التصفيات التمهيدية لهذه المسابقات دون تواجد المشاركين والمشاركات في إیران حيث قاموا بارسال الفيديوهات المسجلة لأدائهم في مختلف فروع التلاوة، والترتيل، وحفظ القرآن كاملاً الى أمانة المسابقات في طهران.

المصدر: اکنا

/انتهی/