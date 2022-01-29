تنظیم مؤتمر "التدبر في القرآن" في مدينة قم المقدسة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ینظم مقر دعم نهضة التدبر فی القرآن الکریم في إیران بالتعاون مع مرکز القرآن الکریم والحدیث الشریف التابع لعتبة السیدة فاطمة المعصومة(س) في قم المقدسة مؤتمر "التدبر في القرآن الکریم" الوطني.



وینطلق المؤتمر الوطني في ساحة "نجمة خاتون" في مرقد السیدة معصومة (س) بکلمة لمدیر مؤسسة التدبر في القرآن الشیخ "علی صبوحی".

وسیشارك في المؤتمر حشد من المدرسین والنشطاء القرآنیین من النساء والرجال.

ویهدف المؤتمر إلی تعزیز التعاون والوعي بالفعالیات القرآنیة والفعالیات التعلیمیة في مجال القرآن الکریم.

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