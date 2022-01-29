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٢٩‏/٠١‏/٢٠٢٢, ١٠:٥٠ ص

الیوم السبت؛

تنظیم مؤتمر "التدبر في القرآن" في مدينة قم المقدسة

تنظیم مؤتمر "التدبر في القرآن" في مدينة قم المقدسة

یقام الیوم السبت 29 يناير الجاري، المؤتمر الوطني لـ"التدبر في القرآن" في مرقد السیدة فاطمة المعصومة (س) بمدينة "قم المقدسة" جنوب العاصمة الايرانية طهران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ینظم مقر دعم نهضة التدبر فی القرآن الکریم في إیران بالتعاون مع مرکز القرآن الکریم والحدیث الشریف التابع لعتبة السیدة فاطمة المعصومة(س) في قم المقدسة مؤتمر "التدبر في القرآن الکریم" الوطني.

وینطلق المؤتمر الوطني في ساحة "نجمة خاتون" في مرقد السیدة معصومة (س) بکلمة لمدیر مؤسسة التدبر في القرآن الشیخ "علی صبوحی".

وسیشارك في المؤتمر حشد من المدرسین والنشطاء القرآنیین من النساء والرجال.

ویهدف المؤتمر إلی تعزیز التعاون والوعي بالفعالیات القرآنیة والفعالیات التعلیمیة في مجال القرآن الکریم.

/انتهی/

رمز الخبر 1921517
https://ar.mehrnews.com/news/1921517/

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