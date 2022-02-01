اجتماع مرتقب في بغداد يضم قادة الإطار التنسيقي والصدر والقوى الكردية والسنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن بغداد الیوم، انه سینعقد اجتماع مرتقب يضم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والقيادات السنية والكردية مع الاطار في العاصمة بغداد.

وقال المصدر، ان "اجتماعا سياسيا كبيرا خلال الأيام القريبة يضم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقيادات القوى الكردية والقوى السنية، مع قيادات الإطار التنسيقي، في العاصمة العراقية بغداد".

واضاف ان، "الاجتماع يناقش تشكيل الحكومة المقبلة".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التقى، امس الاثنين، برئيس الاقليم نيجرفان بارزاني ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي في الحنانة.

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