تاجیل جلسة البرلمان العراقي للتصويت على اختيار رئيس الجمهورية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ادى عدد من النواب اليمين الدستورية، قبل أن تعلن رئاسة البرلمان تحويل جلسة اليوم إلى تداولية لعدم توفر النصاب القانوني لالتئامها، أي حضور 165 نائبا (النصف+1‎)، في حين يتطلب انتخاب رئيس البلاد الثلثين من إجمالي عدد النواب في البرلمان البالغ 329؛ أي 220 نائبا.

ويأتي فشل انعقاد الجلسة بعد يوم من إصدار المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد) أمرا بإيقاف إجراءات ترشح هوشيار زيباري مرشح الحزب "الديمقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود البارزاني لمنصب رئيس الجمهورية.

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