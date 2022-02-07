  1. الاقلیمیة
  2. دول الجوار
٠٧‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٤:٢٢ م

تاجیل جلسة البرلمان العراقي للتصويت على اختيار رئيس الجمهورية

تاجیل جلسة البرلمان العراقي للتصويت على اختيار رئيس الجمهورية

فشل مجلس النواب العراقي في عقد جلسته المقررة ظهر اليوم للتصويت لاختيار رئيس للجمهورية بسبب عدم اكتمال النصاب نتيجة مقاطعة العديد من الكتل السياسية البارزة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ادى عدد من النواب اليمين الدستورية، قبل أن تعلن رئاسة البرلمان تحويل جلسة اليوم إلى تداولية لعدم توفر النصاب القانوني لالتئامها، أي حضور 165 نائبا (النصف+1‎)، في حين يتطلب انتخاب رئيس البلاد الثلثين من إجمالي عدد النواب في البرلمان البالغ 329؛ أي 220 نائبا.

ويأتي فشل انعقاد الجلسة بعد يوم من إصدار المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد) أمرا بإيقاف إجراءات ترشح هوشيار زيباري مرشح الحزب "الديمقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود البارزاني لمنصب رئيس الجمهورية.

/انتهی/

رمز الخبر 1921748
https://ar.mehrnews.com/news/1921748/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 1 + 16 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات