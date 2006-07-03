رئيس مجلس الشوري الاسلامي: ايران اكدت دائما دعمها لارساء الامن في العراق

وافادت وكاله مهر للانباء ان رئيس مجلس الشوري الاسلامي " غلام علي حداد عادل " اعتبر زياره نظيره العراقي " محمود المشهداني " الي الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه التي تتم بدعوه منه دليلا علي الاحترام الذي تكنه طهران للشعب العراقي وحكومته .

ورحب " حداد عادل " بزياره " المشهداني " والوفد المرافق له موكدا ان الواجب الملقي علي عاتق جميع الدول التي تتشدق بالديمقراطيه احترام مجلس النواب العراقي والحكومه الشعبيه في العراق.

وشدد رئيس مجلس الشوري الاسلامي علي ان ايران اعلنت اكثر من مره احترامها لصوت الشعب العراقي في تشكيل حكومته التي يبتغيها لارساء الامن والاستقرار في ربوع العراق مشيرا الي انه سيتناول مع " المشهداني " القضايا ذات الاهتمام المشترك والعلاقات الثنائيه وتبادل التجارب البرلمانيه. / انتهي/