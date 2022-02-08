العقوبات الأحادية تعتبر جريمة ضد الإنسانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى منظمة الامم المتحدة مجيد تخت روانجي في إشارة إلى العقوبات الأحادية والقسرية المفروضة على بلادنا ان العقوبات الأحادية هي تدابير قسرية استهدفت عامة الناس وتسببت لهم في معاناة لا داعي لها. نعم، وكما أوضح الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، العقوبات هي انتهاك واضح للقانون الدولي، بما في ذلك حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ويجب حظرها.

وأضاف تخت روانجي "هذه الأعمال الإجرامية ترقى إلى مستوى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية". وينبغي ألا تفلت الدول التي تفرض العقوبات وترتكب مثل هذه الجرائم الشنيعة.

/انتهى/