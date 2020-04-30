تخت روانجي، امريكا ليست طرفاً في الاتفاق النووي

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة "تخت روانجي" قال في تغريدة نشرها اليوم الخميس عبر حسابه بموقع "تويتر" : ان بومبيو يدعي بأن امريكا "شريكة" بناء على القرار 2231 الصادر عن الامم المتحدة؛ وذلك في الوقت الذي يشير القرار 2231 نفسه الى "المشاركين في الاتفاق النووي" (فقط).

واضاف : هو (بومبيو) يحذف الاشارة الى "الاتفاق النووي" لان رئيسه كان قد اعلن في 8 مايو 2018 "انسحاب امريكا من الاتفاق النووي".

واكد مندوب ايران الدائم لدى المنظمة الاممية : بناء على ذلك، فإن امريكا لا تمتلك اي حجة قانونية على انها "شريكة. /انتهى/