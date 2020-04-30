  1. السياسة
٣٠‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ١٠:١٣ ص

رداً على ادعاء بومبيو؛

تخت روانجي، امريكا ليست طرفاً في الاتفاق النووي

تخت روانجي، امريكا ليست طرفاً في الاتفاق النووي

صرح مندوب ايران الدائم لدى منظمة الامم ، ردا على محاولات وزير الخارجية الامريكي "مايك بومبيو" لتمديد القيود العسكرية ضد ايران، ان امريكا لا تمتلك اي دليل على استمرار مشاركتها في الاتفاق النووي

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة "تخت روانجي" قال في تغريدة نشرها اليوم الخميس عبر حسابه بموقع "تويتر" : ان بومبيو يدعي بأن امريكا "شريكة" بناء على القرار 2231 الصادر عن الامم المتحدة؛ وذلك في الوقت الذي يشير القرار 2231 نفسه الى "المشاركين في الاتفاق النووي" (فقط).

واضاف : هو (بومبيو) يحذف الاشارة الى "الاتفاق النووي" لان رئيسه كان قد اعلن في 8 مايو 2018 "انسحاب امريكا من الاتفاق النووي".

واكد مندوب ايران الدائم لدى المنظمة الاممية : بناء على ذلك، فإن امريكا لا تمتلك اي حجة قانونية على انها "شريكة. /انتهى/

رمز الخبر 1903736

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 6 + 10 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي