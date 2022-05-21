إيران تبحث مع عمان معالجة معوقات التعامل المصرفي والشحن والنقل بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جاء ذلك في اجتماع ضم رئيس المنظمة " علي رضا بيمان باك" مع وزير الصناعة والتجارة وترويج الإستثمار العماني في مسقط نُشرت تفاصيله اليوم السبت.

وأكد استعداد المنظمة ووزارة التجارة والصناعة الايرانيتين، تجهيز البنى التحتية التجارية بين البلدين، مشيرا الى زيارة وفد تجاري يضم شركات هامة الى عمان وعقد مؤتمر تجاري في غرفة تجارة مسقط فضلا عن اقامة الجناح الايراني في المعرض الدولي للديكور والاضاءة والاجهزة المنزلية.

وإقترح بيمان باك تشكيل لجنة لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين وزارتي التجارة والصناعة للبلدين وتوقيع خارطة طريق تعنى بالتعاون التجاري البيني. داعيا ضرورة ابداء وزير التجارة والصناعة العماني الدعم والمتابعة لمشروع انشاء مركز تجاري ايراني في السلطنة.

ومن جهته إعتبر وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قيس بن محمد اليوسف، الزيارة المرتقبة للرئيس الايراني الى السلطنة الاثنين المقبل، بانها فرصة، ومن شأنها أن تؤثر على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية.

وأعرب عن أمله بان تسفر الزيارة المرتقبة عن ابرام وثائق اقتصادية وتجارية تمهد بدورة لتطوير العلاقات بين البلدين.

ويشار أن رئيس منظمة التنمية التجارية الايرانية يجري زيارة الى مسقط على رأس وفد رفيع يضم ممثلين عن 30 شركة خاصة بجانب مندوبين عن الموانئ وصندوق ضمان الصادرات منذ الاثنين الماضي./انتهى/