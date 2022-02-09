مشاركة أكثر من 4 آلاف متسابق ومتسابقة في مهرجان المصطفی(ص) للقرآن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن عن ذلك، نائب رئیس جامعة المصطفی(ص) العالمیة في الشئون الأسریة والطلاب "السید علي شمسي بور" قائلاً: إن هذا المهرجان القرآني أقيمت لعوائل طلاب جامعة المصطفى(ص) العالمية.



وأوضح أن هناك 4094 متسابق ومتسابقة شاركوا في هذه الدورة من المهرجان حيث سیحضر عدد محدود من الفائزين والفائزات في الحفل الختامي للمهرجان وذلك بسبب تفشي الجائحة.



وأضاف أن المهرجان أقيم لمختلف الفئات العمریة من الأطفال وطلاب الإبتدائیة والمتوسطة والثانویة وما بعدها وأیضاً لفئة زوجات طلاب جامعة المصطفی (ص)من 64 جنسية أجنبية.

وأردف مبینا أن المشاركين في هذا المهرجان تنافسوا في الأذان، وتفسیر القرآن الکریم، والتواشیح، وحفظ سور منتخبة، وحفظ الجزء الـ 30، وقراءة الدعاء، والتلاوة، والترتیل والرسم، والقراءة الجماعية.

/انتهی/