إعلان موعد إقامة نهائيات مسابقات القرآن الدولية في إیران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ستنعقد المرحلة النهائية للنسخة الثامنة والثلاثين لمسابقات إیران الدولية للقرآن، ونهائيات الدورة الخامسة من مسابقة القرآن الدولية لفئة المكفوفين والمكفوفات، والتصفيات النهائية للنسخة السابعة من مسابقة القرآن الدولية لطلاب وطالبات المدارس 28 فبراير الجاري لغاية 5 مارس القادم عبر الفضاء الافتراضي.



ولن يتواجد في طهران سوى أعضاء لجنة التحكيم (إيرانيون وأجانب)، ولم يتم الإعلان عن مكان وجودهم بعد.



وسیقام تنافس فئة الذكور 28 فبراير لغاية 5 مارس 2022 للميلاد كما أن تنافس فئة الاناث سينعقد خلال يومي 3 و4 مارس المقبل.



وستقام المرحلة النهائية لهذه الدورة من المسابقات افتراضياً بسبب تفشي فيروس كورونا ولن يتواجد المتنافسون والمتنافسات في إيران.



وأعلنت الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة الأسبوع الماضي عن أسماء المتأهلین والمتأهلات للمشارکة في المنافسات النهائیة للمسابقة الدولیة الـ38 للقرآن الکریم، والمتأهلین للمشارکة في نهائيات الدورة الخامسة من مسابقة القرآن الدولية لفئتي المکفوفین والمكفوفات، وأسماء المتأهلين الى نهائيات المسابقة الدولية القرآنية السابعة لطلاب وطالبات المدارس.



هذا ويذكر أن المرحلة التمهيدية للدورة الـ38 من مسابقات إیران الدولیة للقرآن اختتمت 15 يناير / كانون الثاني 2022 للميلاد، وذلك بعد تقييم الفيديوهات المسجلة لأداء 190 متسابقاً ومتسابقةً من 69 دولة من مختلف أنحاء العالم.

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