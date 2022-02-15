إقامة الحفل الختامي لمسابقة دار الإمام علي(ع) للقرآن في إیران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قامت دار الإمام علي (ع) للقرآن في إیران الحفل الختامي لمسابقتها القرآنية الـ15 وسط حضور عدد قلیل من الضیوف والنشطاء القرآنيين، وذلك بسبب تصاعد تفشي فيروس كورونا في البلاد.



واستهلت هذه المراسم التي أقيمت في متحف "مدرس" بالعاصمة الايرانية طهران بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الايراني الدولي "جعفر فردي".



وبعد ذلك تحدث في هذا الحفل، مؤسس دار الامام علي(ع) للقرآن في إیران "محمد أنصاري" مؤكداً أن الهدف من إقامة هذه المسابقات هو نشر الثقافة القرآنية في المجتمع.



وبسبب تفشي جائحة کورونا ومن أجل الامتثال للبروتوكولات الصحية، تمّت دعوة عدد محدود من المتسابقین للحضور في هذا الحفل حیث تمّ تکریم القلیل منهم وإن هدایا الآخرین سیتم دفعها لهم عبر حساباتهم المصرفیة.



وتجدر الاشارة الى أن النسخة الـ15 من مسابقة "دار الامام علي(ع)" الوطنية في إیران أقيمت مؤخراً في مختلف فروع قراءة التحقیق، والترتیل، وحفظ 10 أجزاء، وحفظ 20 جزءا، وحفظ کامل المصحف الشریف بالإضافة إلی مفاهیم سورتي "یس" و"النور" وذلك لفئتي الرجال والنساء.

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