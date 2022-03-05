الدكتور سميح عثامنة: أعتبر مسابقات إیران أمّ المسابقات القرآنیة في العالم

وأفادت وکالة مهر للأنباء، انه اشار إلی ذلك، المشرف علی لجنة المحکمین الخاصة بالدورة الـ38 من مسابقات الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة الدولیة للقرآن الکریم "الدكتور سمیح خالد أحمد عثامنة" قائلاً: إن مسابقات إیران أفضل من المسابقات التي تنظمها الدول الأخری من حیث المستوی.



وأضاف الدكتور سميح خالد أحمد عثامنة أنه منذ سنین یصف مسابقات إیران القرآنیة بأمّ المسابقات القرآنیة في العالم.



وأشاد بتنظیم الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة لمسابقتها الدولیة للقرآن الکریم رغم تفشي جائحة کورونا قائلاً: إن ما قامت به إیران کان عملاً ممیزاً مطالباً بضرورة تنظیم المسابقات وإقامتها تحت أي ظرف.

وأردف موضحاً أن أدوات التواصل الإلکتروني باتت منتشرة في کل مکان ولم تبق ذریعة لتوقف المسابقات وعدم إقامتها ولم یعد مقبولاً وقف المسابقات القرآنیة بسبب تفشي فیروس کورونا.



وحثّ الدكتور سميح خالد أحمد عثامنة الشباب والناشئین علی قراءة القرآن الکریم، قائلاً: إن القرآن هو الشئ الوحید الذي یصون الشباب من کل مکروه وخطیئة.

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