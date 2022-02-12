  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
١٢‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٩:٢٣ ص

اليوم السبت؛

اليمن ... 3 غارات على أهداف مدنية في صنعاء وضواحيها

اليمن ... 3 غارات على أهداف مدنية في صنعاء وضواحيها

شن طيران العدوان السعودي الاماراتي، اليوم السبت، عدة غارات على أهداف مدنية في العاصمة اليمنية صنعاء.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح مصدر أمني يمني، أن طيران العدوان شن غارتين على شارع المطار في مديرية الثورة المكتظة بالسكان شمال العاصمة صنعاء وغارة على منطقة الصباحة في مديرية بني مطر.

وكان تحالف العدوان أعلن عن بدء تنفيذ عملية عسكرية في صنعاء، ضد مواقع عدة، وطالب تحالف العدوان المدنيين بإخلاء المواقع التي سيستهدفها خلال الساعات الاثنتين والسبعين المقبلة، متوعداً بقصف نقاط حاسمة في صنعاء.

ويذكر أن العدو السعودي يستهدف القرى الحدودية بالقذائف الصاروخية والمدفعية والأسلحة الرشاشة بشكل يومي وغالبا ما يسقط شهداء وجرحى، في ظل صمت دولي وأممي مطبق.

/انتهى/

رمز الخبر 1921854
https://ar.mehrnews.com/news/1921854/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 7 + 7 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات