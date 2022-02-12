اليمن ... 3 غارات على أهداف مدنية في صنعاء وضواحيها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح مصدر أمني يمني، أن طيران العدوان شن غارتين على شارع المطار في مديرية الثورة المكتظة بالسكان شمال العاصمة صنعاء وغارة على منطقة الصباحة في مديرية بني مطر.

وكان تحالف العدوان أعلن عن بدء تنفيذ عملية عسكرية في صنعاء، ضد مواقع عدة، وطالب تحالف العدوان المدنيين بإخلاء المواقع التي سيستهدفها خلال الساعات الاثنتين والسبعين المقبلة، متوعداً بقصف نقاط حاسمة في صنعاء.

ويذكر أن العدو السعودي يستهدف القرى الحدودية بالقذائف الصاروخية والمدفعية والأسلحة الرشاشة بشكل يومي وغالبا ما يسقط شهداء وجرحى، في ظل صمت دولي وأممي مطبق.

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