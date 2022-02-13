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١٣‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ١٢:٥٦ م

أبرز عناوين الصحف الايرانية ليوم الأحد؛

صحيفة ايران: زيادة الصادرات والعائدات النفطية/ إعتراف المسؤولين الأمريكيين بالاحباط

صحيفة ايران: زيادة الصادرات والعائدات النفطية/ إعتراف المسؤولين الأمريكيين بالاحباط

تطرّقت عناوين الصحف الإيرانية، اليوم الاحد إلى مواضيع مختلفة، تتعلق بالشأن الإيراني وعلاقتها بدول المحور والعالم، وإلى مواضيع أخرى، بينما اختارت صحيفة ايران: فشل ضغوط الحد الأقصى.. زيادة الصادرات والعائدات النفطية, وإعتراف المسؤولين الأمريكيين بالإحباط عنوانا لها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن عناوين الصحف الإيرانية، ليوم الاحد، تطرّقت إلى مواضيع مختلفة، تتعلق بالشأن الإيراني وعلاقتها بدول المحور والعالم، وإلى مواضيع أخرى، بينما اختارت صحيفة ايران: فشل ضغوط الحد الأقصى.. زيادة الصادرات والعائدات النفطية, وإعتراف المسؤولين الأمريكيين بالإحباط عنوانا لها.

جام جم ..

- روسيا أم أوكرانيا , من الذي سيضغط على الزناد أولا . ؟

سياست روز ..

- مفاوضات فيينا الخاصة بإحياء الإتفاق النووي تدخل مرحلة حساسة وحاسمة

وطن امروز .

- وزارة الخارجية البحرينية تعترف بتعيين النظام الخليفي ضابطا صهيونيا بمنصب رسمي وبإقامته بالمنامة

آفتاب يزد ..

- حكومة طالبان تتهم إدارة بايدن بسرقة أموال أفغانية مجمدة في البنوك الأمريكية

ابرار ..

- تقرير للأمم المتحدة يتحدث عن جرائم مروعة لايمكن تصورها في إقليم تيغراي باثيوبيا

ابتكار ..

- حركة حماس تشجب فرض قيود على عمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

اطلاعات ..

- الغرب يبدأ عدا عكسيا بشأن هجوم روسي على أوكرانيا

جوان ..

- قائد القوة البرية للجيش .. لن نسمح لأحد بتهديد أمن ومصالح ايران الوطنية

كيهان ..

- مؤشرات حول عودة الأزمة السياسية في لبنان, ونجيب ميقاتي يهدد بالإستقالة

رسالت ..

- لافروف يحذر بالرد بشكل حازم على حزمة العقوبات التي اعدتها بريطانيا ضد روسيا

خراسان ..

- ماكرون يتحدث عن نهضة بمجال الطاقة النووية بفرنسا وتعزيز ترسانتها من القنابل النووية

/انتهى/

رمز الخبر 1921893
https://ar.mehrnews.com/news/1921893/

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