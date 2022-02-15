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١٥‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٥:٤٠ م

الإعلام الحربي اليمني يوزع مشاهد حصرية لعمليات إطلاق الطيران المسير

الإعلام الحربي اليمني يوزع مشاهد حصرية لعمليات إطلاق الطيران المسير

وزع الإعلام الحربي للجيش واللجان الشعبية، اليوم الثلاثاء، مشاهد حصرية لعملية إطلاق مجموعة كبيرة من الطائرات المسيرة والتي تم توثيقها خلال عمليات سابقة لسلاح الجو المسير.

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وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أظهرت المشاهد عملية إقلاع عدد من الطائرات المسيرة من طراز صماد 1،2،3، من أماكن مختلفة، حيث تظهر الطائرات وهي في طريقها لتنفيذ عمليات استهداف في العمقين السعودي والإماراتي.

وكشفت المشاهد النقاب عن الطريقة التي يتم من خلالها إطلاق وتوجيه سلاح الجو المسير وساعة انطلاقة للأجواء بطريقة احترافية تكشف مدى التطور التقني للفرق الفنية في سلاح الجو المسير.

ويشار إلى أن سلاح الجو المسير نفذ مئات العمليات العسكرية الجوية بأعداد كبيرة من الطائرات المسيرة مستهدفا أهداف عسكرية وحيوية في العمق السعودي وتجمعات المرتزقة، وفي الفترة الأخيرة استهداف العمق الإماراتي في عمليات إعصار اليمن بمراحلها الثلاث، والتي قطعت خلالها طائرات سلاح الجو المسير أكثر من 1200 كم للوصول لأهدافها في العمق الاماراتي في أبوظبي ودبي.

/انتهى/

رمز الخبر 1921959
https://ar.mehrnews.com/news/1921959/

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