طيران التحالف يستهدف منطقة تجميع مخلفات الأسلحة بصنعاء لطمس أدلة جرائم الحرب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال في بيان : استهداف طيران العدوان لمنطقة التجميع هو بقصد إخفاء الأسلحة التي استخدمها في قتل الشعب اليمني من قنابل عنقودية أو مخلفات الغارات، وادت الغارات الى استشهاد احد أفراد حراسة منطقة تجميع المخلفات .

وأشار الى ان منطقة تجميع مخلفات العدوان معروفة وتم زيارتها من قبل الأمم المتحدة.

وحمل المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام التحالف المسؤولية الكاملة عن سلامة المواطنين في القرى المجاورة بعد استهداف منطقة تجميع مخلفات العدوان.

واستهدف طيران تحالف العدوان السعودي الامريكي عند الساعة الثانية من صباح الجمعة بغارتين منطقة تجميع مخلفات الاسلحة التابعة للمركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في منطقة المساجد بني مطر محافظة صنعاء، ما أدى الى انتشار معظم مخلفات اسلحة العدوان التي استهدفها الطيران على منازل ومزارع المواطنين والخط الرابط بين محافظتي الحديدة وصنعاء.

ودعا المركز المواطنين لعدم الاقتراب من منطقة تجميع مخلفات العدوان أو لمس أي جسم غريب حفاظا على سلامتهم .

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