القوات اليمنية تستهداف العمق السعودي بعملية جديدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد "يحيي سريع" في تغريدة على تويتر ان سلاح الجو المسير تمكن من إستهداف مرابض الطائرات الحربية في مطار جيزان وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط صباح اليوم بطائرتين من نوع قاصف كي اثنان واكد ان الإصابة كانت دقيقة .

وكثف سلاح الجو التابع للقوات اليمنية المسلحة من استهدافه العمق السعودي ردا على استمرار العدوان الذي دخل عامه السابع وكذلك ردا على الحصار الجائر الذي أحدث في اليمن أزمة اقتصادية وصحية خانقة وسط صمت دولي مخجل.

وعلى اثر العمليات العسكرية اليمنية المتواصلة، يواصل تحالف العدوان مساعيه للخروج من الحرب التي ورطته بها قوى الاستكبار العالمي بحفظ ماء الوجه.

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