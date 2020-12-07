إصابات برصاص الاحتلال في مخيّم قلنديا بالقدس المحتلة

وأفادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن العهد أنه قالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي اليوم الإثنين إن 4 إصابات بالرصاص الحي، 3 منها خطيرة وصلت إلى مجمع فلسطين الطبي من مخيم قلنديا.

وأضافت الوزارة إن 3 مواطنين اصيبوا بإصابات خطيرة بالرصاص الحي في منطقة الرأس والصدر والشريان الرئيسي ودخلوا جميعا غرف العمليات لإنقاذ حياتهم، فيما أصيب الشاب الرابع بإصابات متوسطة في القدم.

وقال شهود عيان إن الوحدة الإسرائيلية داهمت منزل الشهيد خالد حمد واعتقلوا نجليه الاثنين معاذ ومحمد، فيما أصيب نجله الثالث بجروح خطيرة في منطقة الصدر.

وقد وقعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطنيين وقوات الاحتلال في أعقاب عملية المداهمة الإسرائيلية، أطلقت خلالها قوات الاحتلال وابلا من الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع، باتجاه الشبان الفلسطينيين مما ادى الى وقوع 4 إصابات، 3 منها خطيرة وجرى نقلهم إلى غرف العمليات في مجمع فلسطين الطبي.

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