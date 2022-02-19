الغرب يعلم جيدا بان إيران لا تسعى لامتلاك الاسلحة النووية/ البرنامج النووي الايراني سلمي ولاغير ذلك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تتناول برنامج بانوراما على شاشة قناة العالم موضوع كلمة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي بمناسبة انتفاضة اهالي مدينة تبريز حيث اكد سماحته على مواضيع هامة فيما يتعلق بالملف النووي.

وصرح سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن العدو يعلم أن البرنامج النووي الإيراني سلمي، لكنه لا يريد للأمة الايرانية أن تحقق هذا التقدم الكبير. واوضح آية الله الخامنئي إن ايران لا تسعى الى حيازة السلاح النووي، بل تريد الإستفادة من الطاقة النووية السلمية.

وفي هذا المجال صرح المحلل السياسي الايراني الاستاذ مهدي عزيزي ان الغرب يعلم جيدا بان إيران لا تسعى لامتلاك الاسلحة النووية والنشاطات والبرنامج النووي الايراني سلمي والغرب يعلم ذلك جيدا.

وأكد عزيزي انه حرم قائد الثورة الاسلامية امتلاك الاسلحة النووية خلال فتوى من قبله ويعلم الغرب والولايات المتحدة هذا الموضوع ولكن كما تعرفون ان امريكا والغرب دائما يحاولون استخدام امتلاك الاسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل لممارسة الضغوط القصوى على ايران وشعوب المنطقة .

ونوه عزيزي انه منذ انتصار الثورة الاسلامية كانت هناك مؤامرات على الجمهورية الاسلامية من الحصار الاقتصادي والحرب العسكري وايضا الحرب المفروضة على ايران والهجمات الثقافية والاعلامية لتركيع الشعب الايراني لذلك عادتا امريكا والغرب يحاولون استخدام الذرايع مثل حقوق الانسان وغير ذلك من اجل الضغوط والتدخل في شؤون الدول المختلفة.

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