المسيرة "حسَّان" محطة جديدة سيكون لها ما بعدها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الدكتور الحساينة قال في تصريحات له: "على مدار أربعين دقيقة بالتمام والكمال، رغم كل محاولات العدو الفاشلة لإسقاطها أو النيل منها، وعادت إلى عرينها في الجنوب اللبناني الثائر، شامخةً شموخ الأرض الطيبة، بعد أن مرّغت أنف منظومتهم الأمنية في التراب، وكسرت هيبة قبّتهم "الحديدية"".

وأضاف: "طائرة حسان فضحت مزاعمهم بالتفوق، وأفشلت خطط الكيان في تسويق هذا الوهم والزعم على السُذّج في المنطقة والعالم".

ويرى الدكتور الحساينة أن المنطقة مع هذا الإنجاز للمقاومة الإسلامية، وهذا التحليق في قلب الكيان، قد دخلت بالفعل محطةٌ جديدةٌ سيكون لها ما بعدها. وقادمات الأيام خير شاهد./انتهى/

المصدر: فلسطين اليوم