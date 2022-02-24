اللواء موسوي: لا يمكن عمل أي شيء في المنطقة دون إرادة إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال القائد العام للجيش الايراني اللواء سيد عبد الرحيم موسوي خلال زيارة لوحدات الجيش في شمال شرق ايران وبين قادة وأركان هذه الوحدات: نصبح أكثر استعدادًا من خلال زيادة إيماننا ومعرفتنا وروحنا.

وأضاف اللواء موسوي: "قبل الثورة كان الحكام خداماً للقوى الاستعمارية ولم يكن مسموحاً لهم بفعل أي شيء دون أوامر القوى العظمى. وسفراء الدول الغربية هم الذين يامرون شاه ايران بمهام مختلفة. لكن اليوم بفضل النظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية، يرى الأعداء أنه لا يمكن عمل شيء في المنطقة بدون إرادة إيران، وقد تحقق هذا الإنجاز بجهود القوات المسلحة.

وفي إشارة إلى خطط المساعدات العسكرية للجيش، قال القائد العام: "لطالما كان جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية رائدًا في تقديم الإغاثة والمساعدات الإنسانية في حالات الكوارث والأزمات، حتى ان قائد الثورة السلامية دائما يشيد به عمل القوات المسلحة في حل الازمات.

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