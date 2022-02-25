أمير عبداللهيان: نتطلع أن تحل الأزمة في أوكرانيا سياسياً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره السلوفاكي إيفان كورتشوك أوضاع الإيرانيين المقيمين في أوكرانيا والعلاقات الثنائية والقضايا الدولية.

وفي إشارة إلى العلاقات الطيبة بين البلدين والتعاون الإيجابي بين طهران وبراتيسلافا، قال وزير الخارجية: "نحن على استعداد لتوسيع التعاون بين البلدين في جميع المجالات".

وبشأن تصعيد الأزمة في أوكرانيا، قال أمير عبد اللهيان: "نأمل أن تحل هذه الأزمة سياسيًا وسلميًا".

وتابع أمير عبداللهيان تقدمت مجموعة من المواطنين الإيرانيين المقيمين في أوكرانيا بمغادرة هذا البلد وندعو الحكومة السلوفاكية إلى تقديم التعاون والمساعدة اللازمة لدخول المواطنين الإيرانيين من أوكرانيا إلى سلوفاكيا دون الحصول على تأشيرة ".

وأشار رئيس السلك الدبلوماسي لبلادنا: "قررنا نقل مواطنينا إلى الجمهورية الإسلامية الايرانية بالطائرة بعد دخول الدول المجاورة لأوكرانيا، بما في ذلك سلوفاكيا".

ومن جانبه أعلن وزير الخارجية السلوفاكي إيفان كورتشوك عن ارتياحه لتطور التعاون بين البلدين على مختلف المستويات وفي مختلف المجالات، وعن عقد لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين في المستقبل القريب .

كما رحب وزير الخارجية السلوفاكي باقتراح وزير خارجيتنا وأعلن استعداد بلاده للتعاون ومساعدة المواطنين الإيرانيين على مغادرة أوكرانيا عبر الحدود السلوفاكية دون الحاجة إلى تأشيرة.

وشدد على أن "المواطنين الإيرانيين يمكنهم دخول سلوفاكيا عبر حدود أوكرانيا والسفر إلى إيران".

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