العتبة الرضوية تستضيف مهرجان التخرج التاسع عشر لحفاظ القرآن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئیس مؤسسة بیت أحزان الزهراء (عليها السلام) للقرآن الکریم، "الشیخ علیرضا شاهسوني" إن أنشطة المؤسسة تراجعت في العامين الماضيين بسبب تفشي جائحة كورونا، مؤكداً انه رغم ذلك استطاعت المؤسسة تدريب 212 من الحافظين لكل القرآن و80 حافظاً لعشرين جزءا منه".



وأضاف أن مهرجان التخرج هو نسخة سنویة تقیمها المؤسسة وتحتفل من خلاله بتخرج دفعة من الحفاظ للمصحف الشریف.



هذا وقد استطاعت مؤسسة بيت أحزان الزهراء سلام الله عليها منذ إنشائها تدريب 2500 حافظ للقرآن الكريم، وهو ما يمكن اعتباره نموذجاً للتطور الثقافي الجديد في حفظ القرآن الكريم، كما أن للمؤسسة 200 مركز قرآني في جميع أنحاء إيران، منها 14 مركزاً تخدم المهتمين بحفظ القرآن الكريم على مدار الساعة. /انتهی/