ختام المهرجان الدولي الـ27 للقرآن والحديث لجامعة المصطفى(ص)

وأفادت وکالة مهر للأنباء، انه اعلن عن ذلك، نائب جامعة المصطفى(ص) العالمية في الشؤون التربوية والثقافية، "الشيخ جعفر كريم قدوسي"، مبيناً أن الثورة الإسلامية الإیرانیة مستوحاة من القرآن وتعاليم أهل البيت(عليهم السلام)، وجامعة المصطفى(ص) العالمیة باعتبارها مؤسسة انبثقت من الثورة، مهمتها هي نشر ثقافة القرآن وتعاليم أهل البيت(ع).

وأضاف أنه من الأهداف التي يرنو الى تحقيقها هذا المهرجان هي "نشر تعاليم القرآن واهل البيت(ع) والتعريف بها"، و"تمهيد الأرضية للتمسك بالقرآن والعترة بين البشر"، و"التعريف بتعاليم القرآن الكريم والعترة بين الأسرة الکبیرة لجامعة المصطفى(ص) العالمية من طلابها وزوجاتهم وأولادهم وخريجيها والأساتذة والموظفين للجامعة".

وأشار نائب جامعة المصطفى(ص) العالمية في الشؤون التربوية والثقافية إلى أنه قد أقيمت حتى الآن 26 دورة من المهرجان الدولي للقرآن والحديث لجامعة المصطفى(ص) العالمية، مضيفاً أن هذا المهرجان في دورته الـ27 تم تنظيمه في 20 فرعاً للجامعة خارج البلاد اضافة الى تنظيمه على مستوى فروع جامعة المصطفى(ص) في البلاد.

وقال "الشيخ جعفر كريم قدوسي" إن الحفل الختامي لهذه الدورة من المهرجان سيقام 2 مارس المقبل في فرع جامعة المصطفى(ص) العالمية بمدينة "جرجان" شمال ايران.

/انتهی/