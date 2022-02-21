إعلان أسماء المتأهلين الى نهائيات مسابقة القرآن الدولية لطلاب المدارس

وأفادت وکالة مهر للأنباء، انه اعلنت الإدارة العامة للقرآن والعترة، والصلاة التابعة لوزارة التربية والتعليم الايرانية عن أسماء الطلاب والطالبات الذين قد تأهلوا الى التصفيات النهائية للنسخة السابعة من مسابقة القرآن الدولية لطلاب وطالبات المدارس.

وفيما يلي أسماء المتأهلين والمتأهلات الى نهائيات الدورة السابعة من مسابقة القرآن الدولية لطلاب وطالبات المدارس في إیران:

** فرع حفظ القرآن للطلاب

- عبدالعزيز بن نورنسران ـ بروناي

- صالح أحمد تكريم ـ بنغلاديش

- عبدالله دوكاجي ـ نيجيريا

- ابوبكر شامالا ـ الكونغو

- محمدرضا جعفر بور ـ ايران

- صو ابراهيم ـ ساحل العاج

** فرع التلاوة للطلاب

- أمير علي يادكاري ـ إیران

- محمد صادق محمدي ـ أفغانستان

- ابراهيم منامة ـ لبنان

- دانيال كريم غضبان ـ العراق

- يوسف الأسدي ـ السويد

- علي طه لطيف ـ ألمانيا

** فرع حفظ القرآن كاملاً للطالبات

- زهراء خلیلي ـ الجمهوریة الاسلامیة الایرانية

- اسي فوناري من اندونیسيا

- أسماء صالح من تنزانیا

- حمیرا کنش من ترکیا

** فرع التلاوة للطالبات

- نادي نور فطمیه من اندونیسيا

- مریم سبزه زاري من إیران

- حسیفه نعمان محمد من سریلانکا

- فاطمه سلامي من لبنان

جدير بالذكر أن المرحلة النهائية من مسابقة القرآن الدولية السابعة لطلاب وطالبات المدارس ستقام في الفترة من 1 إلى 5 مارس 2022 م في فندق "لالة" بالعاصمة الايرانية طهران، وذلك بالتزامن مع ذكرى المبعث النبوي الشريف عبر الفضاء الافتراضي حيث لن يتواجد المتأهلون والمتأهلات الى نهائيات المسابقة في طهران./انتهی/