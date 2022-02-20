إنطلاق مسابقة "البصائر" القرآنية لفئة المكفوفين في إیران

وأفادت وکالة مهر للأنباء، انه اعلن عن ذلك، المدير التنفيذي للمعهد القرآني ـ الثقافي للمكفوفين في محافظة "اصفهان" الايرانية، "سيد مرتضى نيكزاد"، مبيناً أن المرحلة الثانية لهذه المسابقة انطلقت أمس السبت 19 فبراير 2022 للميلاد إفتراضیاً عبر منصة "سكاي روم" وستستمر لمدة يومين.

وأشار سيد مرتضى نيكزاد الى أن هذه المسابقة تقام لفئتي الذكور والاناث وفي مختلف فروع قراءة التحقيق، والترتيل، وحفظ القرآن كاملاً، وحفظ 20 جزءا، وحفظ 15 جزءا، وحفظ 10 أجزاء، وحفظ 5 أجزاء، وحفظ جزئين، وحفظ جزء واحد.

وأوضح المدير التنفيذي للمعهد القرآني ـ الثقافي للمكفوفين في محافظة "اصفهان" الايرانية أن المرحلة التمهيدية(المرحلة الأولى) من هذه المسابقة أقيمت 6 لغاية 8 فبراير الجاري بمشاركة 300 متسابق ومتسابقة من أنحاء البلاد، وذلك عبر منصة "سكاي روم" في الفضاء الافتراضي.

وقال "نيكزاد" إن المرحلة النهائية لهذه المسابقة ستقام يوم السبت 26 فبراير الجاري، كما أن الحفل الختامي لهذه المسابقة والاعلان عن أسماء الفائزين والفائزات بالمراتب المتقدمة سيقام مساء الاثنين 28 فبراير الجاري بالتزامن مع ليلة المبعث النبوي الشريف./انتهی/