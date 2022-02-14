اليوم... بدء تسجیل الأداء في المرحلة النهائية من مسابقات إیران الدولیة للقرآن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال ذلك، رئیس اللجنة المنظمة للدورة الـ 38 من مسابقات إیران الدولیة للقرآن الکریم في إیران، "حمید مجيدي مهر"، في الاجتماع الثالث للجنة المنظمة للمسابقات الذي أقيم أمس الأحد 13 فبراير الجاري في مبنى "الشهيد سليماني" التابع لمنظمة الأوقاف والشؤون الخيرية الايرانية في العاصمة طهران.



وأوضح "مجيدي مهر" أن الممثلیات السیاسیة للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، والمستشاریات الثقافیة الايرانية، وفروع جامعة المصطفی(ص) العالمية، والمؤسسات القرآنیة والإسلامیة الکبری في مختلف دول العالم تبدأ اليوم الإثنین بتسجیل أداء المتأهلين الى نهائيات هذه الدورة من المسابقات.



وأضاف رئيس مركز الشؤون القرآنية التابع لمنظمة الأوقاف والشؤون الخيرية الايرانية أن التصفيات النهائية للمسابقات في دورتها الـ 38 ستقام 28 فبرایر لغایة 5 مارس في دائرة فنون الثورة الإسلامیة التابعة لمنظمة الدعوة الاسلامية في العاصمة الايرانية طهران بطریقة إلکترونیة.

وکان من المقرر تنظیم المسابقة بطریقة إلکترونیة من فندق "إرم" وسط طهران و لکن أعلن مجیدی مهر عن التغییر في مقر المسابقات لأنه لا يتمتع هذا الفندق بالمعايير اللازمة لإجراء مسابقات القرآن الكريم الدولية.



وأعلن مجیدی مهر أن التسجیلات في فئة النساء قد إنتهت وسيتم تقییم أداء المتسابقات يوم 4 مارس القادم.



وقال إننا نعمل علی تغطیة 10 قنوات خارجیة لفعاليات المسابقة في دورتها الـ 38 ولهذا الغرض سیکون هناك مقدم ینطلق بالعربیة کما أن جمیع الفیدیوهات والدعایات الخاصة بالمسابقة ستتم ترجمتها وبثها بثلاث لغات.



جدير بالذكر أن تقييم أداء المتسابقين والمتسابقات في التصفيات النهائية للدورة الـ38 من مسابقات إیران الدولية للقرآن للرجال، والدورة الخامسة من مسابقة القرآن الدولية للمكفوفين والمكفوفات، والنسخة السابعة من مسابقة القرآن الدولية لطلاب وطالبات المدارس، ومسابقة القرآن الدولية للنساء ستقام 28 فبراير الجاري لغاية 5 مارس القادم بالتزامن مع المبعث النبوي الشريف.



ولن يتواجد في العاصمة الايرانية طهران سوى أعضاء لجنة التحكيم (إيرانيون وأجانب) حیث سیستقر أعضاء لجنة المحكمين في دائرة فنون الثورة الاسلامية التابعة لمنظمة الدعوة الاسلامية بالعاصمة طهران.

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