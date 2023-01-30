غريب أبادي يزور العراق ويحث على الإسراع في استكمال قضية اغتيال قادة النصر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المسؤول الإيراني، أشاد بتضحيات الشهداء، خلال تواجده في موقع اغتيال قادة النصر بالعاصمة بغداد، الذي توجّه إليه فور وصوله العراق.

والتقى المسؤول الإيراني، رئيس النيابة العامة في هذا البلد "نجم عبدالله" وبحث الجانبان في بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك، مضافا الى التعاون القضائي بين طهران وبغداد.

وشدد أبادي على الإسراع في التحقيق والانتهاء من قضية اغتيال كبار قادة النجاح قائلاً: خلال هذه الزيارة التي تستغرق ثلاثة أيام، ستتم متابعة هذه القضية بجدية. في إيران.

مضيفاً: نحن على وشك إصدار لائحة اتهام في هذه القضية ونأمل أن يتم رفع لائحة الاتهام إلى المحكمة في أقرب وقت ممكن في العراق، حتى يتم تقديم جميع الجناة والقادة إلى العدالة.

وأكد نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية وامين لجنة حقوق الإنسان في الجمهورية الاسلامية الايرانية، إلى أن محاربة الجماعات الإرهابية ضمن أولويات و جدول أعمال البلدين.

وتابع أبادي: إن بلدينا تأثرا بالعديد من الأعمال الإرهابية ومن الضروري التعاون الوثيق في هذا المجال على مستوى المحاكم الوطنية والمحافل الدولية ومحاكم حقوق الإنسان.

وذكّر بأن بعض القضايا الأخرى، مثل قضية السجناء والهاربين الإيرانيين والعراقيين ، ستتم مناقشتها ومراجعتها.

وفي وقت سابق من اليوم، التقى رئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي "ليث جبر حمزة"، مع مساعد رئيس القضاء الايراني والوفد المرافق له.

وسيلتقي غريب ابادي ايضا مع وزير العدل العراقي "خالد الشواني"، مضافا الى عدد اخرين من المسؤولين في هذا البلد.

/انتهى/