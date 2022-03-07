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٠٧‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ٨:٥٦ ص

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني:

إيران تتخذ مبادرات تفاوضية جديدة على جدول أعمالها في فيينا

إيران تتخذ مبادرات تفاوضية جديدة على جدول أعمالها في فيينا

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني تقييم المكونات الجديدة المؤثرة في المفاوضات واتخاذ مبادرات تفاوضية للإسراع بتحقيق النتيجة قد ادرجت في جدول اعمالنا لمفاوضات فيينا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني الادميرال علي شمخاني عبر حسابه على موقع تويتر مشيرًا إلى محادثات فيينا: "إن الإجراءات الإيجابية والسلبية للدول الحاضرة في محادثات فيينا تهدف إلى تأمين مصالح بلادهم وهذا الامر مفهوم بالنسبة لنا.

وأضاف شمخاني إن العنصر الوحيد الفعال في تفاعلنا مع مجموعة 4 + 1 هو ضمان مصالح الشعب الإيراني. مضیفا ان تقييم المكونات الجديدة التي تؤثر على المفاوضات واتخاذ مبادرات تفاوضية جديدة لتسريع تحقيق النتيجة ادرجت على جدول أعمالنا في مفاوضات فيينا.

/انتهى/

رمز الخبر 1922398
https://ar.mehrnews.com/news/1922398/

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