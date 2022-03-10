مجمع "ايزوايكو" الايراني سيُصنّع ناقلة نفط مزدوجة الوقود بسعة 113 الف طن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حسين شيوا قال في تصريح له اليوم الخميس: انه وفي سياق تاكيدات سماحة قائد الثورة ودعم الانتاج الداخلي وفي عام "الانتاج والدعم وازالة العقبات" سيتم قريبا ابرام اتفاق مع مجمع صناعة ناقلات النفط والصناعات البحرية الايرانية (ايزوايكو) في بندرعباس لصناعة ناقلة نفط "افرامكس".

واشار الى ان ناقلة النفط هذه ستسع 113 الف طن، واضاف: ان ناقلة النفط هذه ستكون اول ناقلة نفط مزدوجة الوقود محلية الصنع حيث تعمل بوقود "LNG " والمازوت المحتوي نسبة ضئيلة من الكبريت (اقل من 0.5 بالمائة).

واوضح بان ناقلة النفط "افرامكس" هذه ملائمة للبيئة ويتم تصميمها وصنعها وفق احدث معايير المنظمة الدولية للملاحة البحرية (IMO)./انتهى/