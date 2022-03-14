انطلاق جولة جديدة من المحادثات الروسية الأوكرانية عبر الفيديو كونفرانس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلت وكالة "فرانس برس" عن مستشار رئاسي أوكراني ومتحدث باسم الكرملين تأكيدهما أن ممثلين عن الجانبين سيلتقون اليوم عبر الفيديو كونفرانس. وأكد المفاوض الأوكراني ديفيد أراخاميا أن المحادثات ستبدأ عند الساعة 8:20 بتوقيت غرينيتش.

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قوله إن أوكرانيا تهدف من هذا العمل التفاوضي الصعب للوصول إلى "النتيجة الضرورية" من أجل السلام والأمن، مؤكداً أن الجانبين الروسي والأوكراني يتحدثان كلّ يوم.

ولفت إلى أن الهدف هو القيام بكلّ شيء لتأكيد حصول اجتماع رئيسي البلدين، معرباً عن ثقته بأن الناس ينتظرون هذا اللقاء.

وأعلن المسؤولون الروس والأوكرانيون، أمس الأحد، عن أكثر تقديراتهم تفاؤلاً حتى الآن بشأن إحراز تقدم في المفاوضات بين البلدين إزاء الحرب في أوكرانيا، مشيرين إلى أنه "من الممكن أن تكون هناك نتائج إيجابية في غضون أيام".

وقالت أوكرانيا إنها مستعدة للتفاوض، لكنها لن تستسلم ولن تقبل إنذارات. وقال المفاوض والمستشار الرئاسي الأوكراني ميخائيلو بودولياك، في رسالة مصورة نُشرت على الإنترنت: "لن نتنازل من حيث المبدأ عن أي موقف لنا. روسيا تدرك هذا الآن. روسيا بدأت بالفعل الحديث بشكل بناء". وأضاف: "أعتقد بأننا سنحقق بعض النتائج في غضون أيام".

وعلى الجانب الآخر، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن ليونيد سلوتسكي، عضو الوفد الروسي المفاوض مع أوكرانيا، قوله، إن المفاوضات أحرزت تقدماً كبيراً. وقال سلوتسكي: "بحسب توقعاتي الشخصية، قد يتطور هذا التقدم في الأيام المقبلة إلى موقف مشترك لكل من الوفدين، وإلى وثائق (جاهزة) للتوقيع".

ولم يشِر أي من الجانبين إلى المدى الذي يمكن أن يصل إليه أي من هذه الاتفاقات.

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