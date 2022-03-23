أمير عبد اللهيان: إيران وسوريا في خندق واحد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان للصحفيين عند وصوله إلى سوريا: "أنا سعيد جدًا لوجودي في العاصمة السورية اليوم مع زملائي". أنا سعيد لأن العلاقات بين طهران ودمشق في أفضل حالاتها، واليوم نتحدث عن العلاقة الاستراتيجية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العربية السورية.

وقال إن موضوع التعاون الاقتصادي والتجاري على رأس جدول أعمالنا اليوم، إلى جانب جميع جوانب العلاقات بين البلدين، مضيفا أن "المشاورات التجارية والاقتصادية والسياسية بين البلدين في أفضل حالاتها".

وأكد رئيس الجهاز الدبلوماسي لبلادنا: ما هو في مصلحة شعبي البلدين هو على جدول أعمالنا.

وقال أمير عبد اللهيان: نحن في خندق واحد وإيران تدعم القيادة والحكومة والشعب السوري.

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