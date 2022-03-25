لافروف: روسيا لن تنعزل وستواصل العمل مع الحلفاء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال لافروف في بداية المفاوضات مع رئيس أبخازيا، أصلان بزانيا، إنّ بلاده "لن تنعزل" وستواصل العمل مع الحلفاء، مؤكداً أنّ غالبية دول العالم لن تنضم إلى العقوبات ضد روسيا.

وأشار إلى أنّ العلاقات الدولية تشهد "أقوى توتر"، وذلك نتيجة "رغبة الغرب الحثيثة بأي وسلية، وبالأحرى بالكذب، للحفاظ على هيمنته في الشؤون الدولية، وإخضاع كل شيء وكل شخص له، واستعادة عالمه أحادي القطب".

وأكد الوزير الروسي أنّ رغبة الغرب في عودة العالم الأحادي القطب "وهم"، مضيفاً أنّ موسكو "تواجه مع شركائها رغبة الغرب في إعادة عالم أحادي القطب".

ومنذ يومين، حمّل وزير الخارجية الروسي الغرب مسؤولية محاولة إحياء نموذج أحادي القطب من النظام العالمي.

تصريحات لافروف تأتي بعد يوم من دعوة الرئيس الأميركي جو بايدن، في كلمة في مقرّ حلف "الناتو"، إلى استبعاد روسيا عن مجموعة العشرين، وتوجيه الدعوة إلى أوكرانيا لحضور القمة المقبلة للمجموعة بدلاً من روسيا.

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