مقتل واصابة 12 يمنيا بقصف سعودي على صنعاء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر موقع “المسيرة نت” أن غارتين لطيران العدوان، بعد منتصف ليل الجمعة/ السبت، استهدفت منزلين يسكن فيهما حراس تابعين للهيئة العامة للتأمينات مع أسرهم في منطقة حدة بمديرية السبعين، ما أدى إلى مقتل 8 اشخاص وإصابة 4 آخرين، في حصيلة غير نهائية.

كما شن طيران العدوان غارتين على منطقة الحفا بصنعاء.

يأتي ذلك في سياق الجرائم والمجازر شبه اليومية التي يرتكبها طيران تحالف العدوان الأمريكي السعودي منذ سبع سنوات بحق المدنيين في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات اليمنية، في ظل صمت أممي مطبق.

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