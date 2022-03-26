وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكدت المصادر احتراق منشآت أرامكو في جدة بالكامل، واشتعال الحرائق على نحو غير مسبوق، مشيرةً إلى أنّ "الحرائق في الخزانات والمنشآت للوقود تسببت بتدمير المنشآت كلها".

وأعلنت مصادر عسكرية أنّ صنعاء مستمرة، خلال الأيام المقبلة، في ضرباتها لمواقع سعودية حيوية جداً إن بقي الحصار قائماً، وهي عازمة على تدمير منشآت أرامكو الحيوية في رأس تنورة ورابغ وجدة.

وأضافت أن "صنعاء وضعت كل منشآت أرامكو أهدافاً لعملياتها، وتؤكد أن الضربات ستستمر حتى تدميرها ما لم يُرفَع الحصار السعودي عن اليمن، وإطلاق سفن النفط".

وختمت المصادر إعلانها تعطّل محطة كهرباء صامطة وانطفاءها بسبب عمليات صنعاء.

وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان القوات المسلحة اليمنية، يوم الجمعة، تنفيذ عملية كسر الحصار الثالثة في العمق السعودي، بحيث قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمينة، العميد يحيى سريع؟، أنه "رداً على استمرار الحصار الظالم، نفّذنا عملية كسر الحصار الثالثة".

وأفاد بأنّ العملية تمّت بدفعات من الصواريخ الباليستية والمجنَّحة وسلاح الجو المسيّر، مؤكداً أنه "تمّ استهداف منشآت أرامكو في جدة ومنشآت حيوية في العاصمة السعودية الرياض، ومصفاة رأس التنورة ومصفاة رابغ النفطية، بأعدادٍ كبيرةٍ من الطائرات المسيّرة".

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