إيران ترحب بمبادرة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رحب المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده بمبادرة الممثل الخاص للأمين العام في شؤون اليمن بتعليق العمليات العسكرية لمدة شهرين والسماح بدخول السفن المحملة بالمواد الغذائية والوقود، وكذلك إعادة الافتتاح الجزئي لمطار صنعاء.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الايرانية عن أمله في أن تكون هذه الخطوة مقدمة للرفع الكامل للحصار وإقرار وقف دائم لإطلاق النار من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية.

وأكد خطيب زاده على وجهة نظر إيران الداعمة للحل السياسي والإنساني في اليمن ، قائلا: "نأمل عشية شهر رمضان المبارك، ومن خلال إعطاء الأولوية للقضايا الإنسانية واستمرار وقف إطلاق النار، سنشهد تحسنًا في الأوضاع الإنسانية وتبادل السجناء والمعتقلين بين البلدين اليمن والسعودية. ونتطلع ان يكون هذا العمل أساسا لبدء مبادرة سياسية لحل الأزمة بين البلدين.

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